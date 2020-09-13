Экс-глава Златоуста выиграл выборы в горсобрание

Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин выиграл выборы в городское собрание депутатов по избирательном округу №17.

Жилин баллотировался от партии "За правду".

"Сегодня в Златоусте на выборах по 17-му округу победила Правда… Потому что сила – в Правде. У кого Правда – тот и сильнее. И сегодня эту простую истину доказало голосование жителей. Доказали старшие домов, доказали люди, которые хотят изменить жизнь в своем округе, в своем районе. И также вместе будем работать в Собрании депутатов", - сообщил он на своей странице в соцсети.

Напомним, Вячеслав Жилин ушел в отставку с должности главы Златоуста в сентябре прошлого года после визита в муниципалитет губернатора Алексея Текслера. В апреле теущего года он вышел из партии "Единая Россия" и вступил в "За правду".