14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Вячеслав Жилин, глава Златоуста (2012) | Фото: zlatoust.info

Экс-глава Златоуста выиграл выборы в горсобрание

Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин выиграл выборы в городское собрание депутатов по избирательном округу №17.

Жилин баллотировался от партии "За правду".

"Сегодня в Златоусте на выборах по 17-му округу победила Правда… Потому что сила – в Правде. У кого Правда – тот и сильнее. И сегодня эту простую истину доказало голосование жителей. Доказали старшие домов, доказали люди, которые хотят изменить жизнь в своем округе, в своем районе. И также вместе будем работать в Собрании депутатов", - сообщил он на своей странице в соцсети.

Напомним, Вячеслав Жилин ушел в отставку с должности главы Златоуста в сентябре прошлого года после визита в муниципалитет губернатора Алексея Текслера. В апреле теущего года он вышел из партии "Единая Россия" и вступил в "За правду".

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Экс-глава Златоуста выиграл выборы в горсобрание

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Теги: Вячеслав Жилин, За правду, выборы, городское собрание,



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