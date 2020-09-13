14 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
(2003) | Фото: Накануне.ru

"ЕР" может серьезно ухудшить результаты на выборах в заксобрание Ямала

Озвучены первые данные по результатам выборов парламента Ямала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первые данные ЦИК по выборам в заксобрание Ямала: "ЕР" – 64,6%, ЛДПР – 14,88%, "СР" – 8,23%, КПРФ – 8%", - сообщает в своём Telegram РИА "Новости".

Отметим, по данным ГАС "Выборы", явка на 20.00 составила 46.44%. Выборы идут как по спискам, так и по одномандатным округам.

Напомним, в рамках прошлых выборов в окружной парламент партия власти, согласно подсчётам, набрала 77,69% голосов. Следом идёт ЛДПР с 9,36% голосов. На третьем месте – КПРФ с 4,67% голосов. Следом идет "Справедливая Россия" с 4,52% голосов. За "Родину" проголосовали 1,28% избирателей. На последнем месте – региональное отделение "Партии за справедливость" с результатом в 0,87% голосов. Явка составила свыше 58%.

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"ЕР" может серьезно ухудшить результаты на выборах в заксобрание Ямала

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Теги: заксобрание Ямала, выборы



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