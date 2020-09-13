Явка на выборах в курганскую облдуму - одна из самых низких в стране

На выборах в Курганскую областную думу зафиксирована одна из самых низких явок в рамках кампаний по выборах региональных заксобраний.

Самая высокая явка в Белгородской области - 52,46%. На выборах депутатов заксобрания ЯНАО явка составила 43,61%.

Явка на выборах в курганскую обладуму - 28,47%, а самая низкая - в Новосибирской области, где проголосовали 25,23% избирателей, об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в регионе завершилось голосование в Курганскую областную думу VII созыва. Областной парламент формируется по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избираются по одномандатным округам и 17 депутатов - по партийным спискам. "Единая Россия" набирает 46,29% голосов избирателей на выборах в Курганскую областную думу по итогам обработки 2,45% протоколов. У ЛДПР – 18,28%, КПРФ – 18,25%, "Партия пенсионеров" — 8,94%, "Справедливая Россия" — 6,29%.