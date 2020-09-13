Напомним, ранее губернатор Наталья Комарова после переизбрания продолжила полномочия сенатора от автономии Эдуарда Исакова .

Лидером по явке избирателей остается Белоярский район. Явка на выборах депутатов – 60,99%. Наименьшая активность избирателей – в городе Нефтеюганске, где проходят дополнительные выборы депутата городской думы, – 15,22%.

На муниципальных выборах Югры, проголосовали 40 тыс. 188 избирателей – 30,67% от общего количества голосующих югорчан, сообщили Накануне.RU в окружной избирательной комиссии.

Лидер по явке на выборах в Югре - Белоярский район





