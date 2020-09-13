14 Сентября 2020
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Политика Сибирский ФО
Брифинг Михаила Щапова 13.09.2020 (2020) | Фото: пресс-центр Михаила Щапова

КПРФ: В Иркутской области ситуация ближе всего ко второму туру

В протестной Иркутской области, где перед выборами ситуация была, пожалуй, самой неопределённой, дело уверенно идёт к победе врио Игоря Кобзева в первом туре. Он набирает свыше 60%. Вторым идёт выдвиженец от КПРФ Михаил Щапов. На данный момент, по данным ЦИК, его поддержало более четверти избирателей - около 27%. На третьем месте - кандидат от КПСС Геннадий Щадов. Его считали спойлером, но даже если допустить, что он отнял часть голосов у Щапова, то, получается, что сильного влияния на итоговый результат спойлер не оказал - за него отдано лишь 4% голосов.
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Сам Михаил Щапов уже выступил с речью перед сторонниками, по которой можно судить о признании итогов.

"У нас есть первые итоги, мы их видим, но окончательные итоги мы подведём попозже, наверное ближе к утру, - заявил Михаил Щапов. - Но наши идеи, наши концепции поддержало огромное количество наших земляков, уже десятки тысяч, а будут сотни тысяч… этими выборами точно ничего не заканчивается, а только начинается - начинается работа на благо жителей Иркутской области… Она продолжится, но в некотором роде она и начинается по реализации тех задач, которые мы заявили".

При этом его штаб сообщил о многочисленных нарушениях, но станут ли поданные заявления основанием для пересмотра итогов голосования - пока неизвестно.

В руководите партии считают, что игра не закончена. Там продолжают ожидать окончания подсчёта голосов.

"В Иркутской области ситуация ближе всего ко второму туру. Мы не знаем, сколько введено протоколов и с какой территории", - рассказал Накануне.RU член ЦК КПРФ Сергей Обухов.

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КПРФ: В Иркутской области ситуация ближе всего ко второму туру

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Теги: Иркутская область, Щапов, Кобзев Щадов, Обухов



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