В Нижнем Тагиле номер оппозиционного кандидата разместили на сайтах интим-услуг

Довыборы депутатов в Нижнетагильскую городскую думу омрачились скандалом.

Неизвестные разместили на сайтах секс-услуг мобильный телефон кандидата от партии "Яблоко" Надежды Журавлёвой. Об инциденте журналисту Накануне.RU рассказал руководитель кампании оппозиционерки Максим Петлин.

"С утра обнаружилась такая неожиданность. Много звонков поступало. На нескольких сайтах были размещены такие объявления. Это попытка оппонентов заблокировать ее телефон. Моральное воздействие скорее. Мы предполагаем, что все это делалось со стороны "Единой России"", - отметил член федерального политсовета партии.

В настоящее время Надежда обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку.