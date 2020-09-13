"Единая Россия" набирает 46,29% на выборах в Курганскую облдуму

"Единая Россия" набирает 46,29% голосов избирателей на выборах в Курганскую областную думу по итогам обработки 2,45% протоколов.

У ЛДПР – 18,28%, КПРФ – 18,25%, "Партия пенсионеров" — 8,94%, "Справедливая Россия" — 6,29%, сообщает РИА Новости.

Напомним, в регионе завершилось голосование в Курганскую областную думу VII созыва. Областной парламент формируется по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избираются по одномандатным округам и 17 депутатов - по партийным спискам.