14 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Выборы в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" набирает 46,29% на выборах в Курганскую облдуму

"Единая Россия" набирает 46,29% голосов избирателей на выборах в Курганскую областную думу по итогам обработки 2,45% протоколов.

У ЛДПР – 18,28%, КПРФ – 18,25%, "Партия пенсионеров" — 8,94%, "Справедливая Россия" — 6,29%, сообщает РИА Новости.

Напомним, в регионе завершилось голосование в Курганскую областную думу VII созыва. Областной парламент формируется по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избираются по одномандатным округам и 17 депутатов - по партийным спискам.

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"Единая Россия" набирает 46,29% на выборах в Курганскую облдуму

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Теги: выборы, курганская облдума, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ,



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Развитие сюжета:

Ранее 13.09.2020 21:06 Мск Явка на выборах в курганскую облдуму - одна из самых низких в стране

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