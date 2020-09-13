В Ростовской области низкая явка стала ответом людей на режим "самоизоляции"?

В Ростовской области закрылись участки, там прошло 30 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора, в крупных городах состоялись выборы в местные думы. По данным на 18.00 проголосовало около 40% жителей, результат несколько ниже, чем пять лет назад, тогда почти половина жителей пришли на участки, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению политолога, директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, маркером того, сказались ли ограничения из-за коронавируса на активности населения и протестных настроениях, должны стать прежде всего итоги голосования на юге России.

Как отмечает эксперт, негатив конвертировался в показатели именно там еще во время так называемого плебисцита по Конституции. По неофициальной информации, некоторые сельские населенные пункты, которые всегда поддерживали Владимира Путина, преимущественно проголосовали против, на что сам президент обратил внимание, и для него это стало одним из неприятных сюрпризов.

"Ростовская область и Краснодарский край являлись наиболее проблемными в период ограничений, там наблюдались очень серьезные протестные настроения, жесткие меры местных властей использовались для изъятия коррупционной ренты, люди были этим очень недовольны", - говорит эксперт.