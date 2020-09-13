Текслер: "Единая Россия" сохранит две трети мандатов в заксобрании Челябинской области

"Единая Россия" сохранит две трети мандатов в Законодательном собрании Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире прямой трансляции на сайте партии.

По словам главы региона, "Единая Россия" одержала уверенную победу.

"Мы прогнозируем, что список и одномандатники наберут две трети мандатов в Заксобрании области. Это при том, что выборы у нас крайне конкурентные", – цитирует Алексея Текслера пресс-служба "ЕР".

Губернатор отметил, что при стартовых позициях менее 30% удалось достичь роста рейтинга партии.

"Мы серьезно выросли, и поставленная нами задача – объединить усилия и рейтинг губернатора в регионе – выполнена. Мы провели активную кампанию, поэтому результат вполне закономерен", – подчеркнул он.

В выборах депутатов ЗСО принимают участие девять партий, предстоит избрать 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).

Напомним, в 20.00 в Челябинской области завершилось голосование. По предварительным данным, явка составила 32,75%.