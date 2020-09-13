"Наш дурдом голосует": на Среднем Урале психиатр проголосовала вместо избирателя

На дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области в Волчанске случился конфуз. Сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо пациента, вызвавшегося проголосовать, об этом рассказал Накануне.RU член регионального совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Владислав Постников. По его словам, якобы это нарушение является лишь одним из многих.

"Систематические нарушения в Волчанске. Очень небрежное голосование, там, например, порой члены комиссии сами ставили галочки. Бюллетени при этом вовсе были открытыми. Было 65 заявок на голосование от пациентов местной психиатрической больницы. 64 человека при этом проголосовали. А вот вместо одного из них бюллетень заполняла сотрудница психбольницы", - заявил общественник.

Это нарушение заметила екатеринбургская журналистка и общественница Гузель Аиткулова, наблюдавшая за выборами на одном из участков.

Девушка записала видео. На опубликованном изданием "Вечерние ведомости" ролике отчетливо видно, что сотрудница психиатрической больницы сначала что-то говорит избирателю, находящемуся на лечение в учреждении, потом он отдает ей ручку, возможно, не понимая, или не изъявляя желание отдавать свой голос кому-то из кандидатов, однако девушка ставит галочку своей рукой. К слову, зная, как выглядит избирательный бюллетень, можно сделать определенный вывод о том, напротив чьей фамилии был поставлен знак. После чего сотрудница больницы передает своими руками бюллетень заведующей отделением таким образом, что окружающим становится очевидно, за кого отдан голос. Заведующая отделением, в свою очередь, передает бюллетень члену УИК 1232, а она же помещает его в ящик для голосования.

Между тем в Избирательной комиссии Свердловской области журналисту Накануне.RU заявили о том, что в участковой избирательной комиссии не подтвердили нарушение.

"На данном участке пациенту оказывала помощь медсестра. В законе указано, что не наблюдатель и не кандидат имеют право делать это. Отметка в списке избирателя есть", - заключили в инстанции.