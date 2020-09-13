"Наш дурдом голосует": на Среднем Урале психиатр проголосовала вместо избирателя

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
выборы, голосование (2019) | Фото:

"Наш дурдом голосует": на Среднем Урале психиатр проголосовала вместо избирателя

На дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области в Волчанске случился конфуз. Сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо пациента, вызвавшегося проголосовать, об этом рассказал Накануне.RU член регионального совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Владислав Постников. По его словам, якобы это нарушение является лишь одним из многих.

"Систематические нарушения в Волчанске. Очень небрежное голосование, там, например, порой члены комиссии сами ставили галочки. Бюллетени при этом вовсе были открытыми. Было 65 заявок на голосование от пациентов местной психиатрической больницы. 64 человека при этом проголосовали. А вот вместо одного из них бюллетень заполняла сотрудница психбольницы", - заявил общественник.

Это нарушение заметила екатеринбургская журналистка и общественница Гузель Аиткулова, наблюдавшая за выборами на одном из участков.

Девушка записала видео. На опубликованном изданием "Вечерние ведомости" ролике отчетливо видно, что сотрудница психиатрической больницы сначала что-то говорит избирателю, находящемуся на лечение в учреждении, потом он отдает ей ручку, возможно, не понимая, или не изъявляя желание отдавать свой голос кому-то из кандидатов, однако девушка ставит галочку своей рукой. К слову, зная, как выглядит избирательный бюллетень, можно сделать определенный вывод о том, напротив чьей фамилии был поставлен знак. После чего сотрудница больницы передает своими руками бюллетень заведующей отделением таким образом, что окружающим становится очевидно, за кого отдан голос. Заведующая отделением, в свою очередь, передает бюллетень члену УИК 1232, а она же помещает его в ящик для голосования.

Между тем в Избирательной комиссии Свердловской области журналисту Накануне.RU заявили о том, что в участковой избирательной комиссии не подтвердили нарушение.

"На данном участке пациенту оказывала помощь медсестра. В законе указано, что не наблюдатель и не кандидат имеют право делать это. Отметка в списке избирателя есть", - заключили в инстанции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Наш дурдом голосует": на Среднем Урале психиатр проголосовала вместо избирателя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Волчанск, выборы, Заксобрание, инцидент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети