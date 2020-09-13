14 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, Эдуард Исаков (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Эдуард Исаков останется сенатором от ХМАО

Губернатор Наталья Комарова после переизбрания продолжила полномочия сенатора от автономии Эдуарда Исакова, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Наделяю Вас полномочиями сенатора от правительства автономного округа Федерального Собрания Российской Федерации. От Вас прозвучали предложения, которые нуждаются в сопровождении на федеральном уровне. Мы рассчитываем на Ваши возможности и авторитет, которые Вы уже заслужили в высоких государственных федеральных органах власти", - сказала губернатор во время рабочей встречи с сенатором.

Исаков поблагодарил губернатора автономного округа за доверие. "Это для меня большая честь. Готов и дальше служить на благо жителей Югры", - сказал он.

Напомним, политик с 2015 г. занимает пост члена Совета Федерации от Югры. До этого был директором "Центра адаптивного спорта", депутатом думы автономного округа пятого созыва, президентом Олимпийского совета автономии.

Наталья Комарова, Эдуард Исаков(2020)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

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Эдуард Исаков останется сенатором от ХМАО

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Теги: Эдуард Исаков, сенатор, Югра, Наталья Комарова



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