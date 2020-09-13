Результат под 90%. Махонин лидирует на выборах главы Прикамья

ЦИК опубликовала первые данные подсчёта голосов на выборах главы Прикамья, сообщает в своём Telegram РИА Новости.

И.о. руководителя региона Дмитрий Махонин набирает, по первым данным, 87,4%. Ранее стало известно, что явка составила 30,77%.

"Врио губернатора Пермского края Махонин сам из Перми, деловой, серьезный, профессиональный управленец. Он шёл на выборы с убедительной программой. Отсюда и результат", - написал в своём Telegram сенатор от Прикамья Алексей Пушков.