13 Сентября 2020
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Политика Пермский край
представление врио губернатора Пермского края, Дмитрий Махонин, Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Результат под 90%. Махонин лидирует на выборах главы Прикамья

ЦИК опубликовала первые данные подсчёта голосов на выборах главы Прикамья, сообщает в своём Telegram РИА Новости.

И.о. руководителя региона Дмитрий Махонин набирает, по первым данным, 87,4%. Ранее стало известно, что явка составила 30,77%.

"Врио губернатора Пермского края Махонин сам из Перми, деловой, серьезный, профессиональный управленец. Он шёл на выборы с убедительной программой. Отсюда и результат", - написал в своём Telegram сенатор от Прикамья Алексей Пушков.

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Результат под 90%. Махонин лидирует на выборах главы Прикамья

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Теги: Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края



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