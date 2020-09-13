Пилот вернул самолет в екатеринбургский аэропорт после отказа двигателя

В уральской столице произошло авиапроисшествие. Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Москву, был возвращен пилотами обратно в Екатеринбург. О случившемся Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Рейс S7 – 114 Екатеринбург – Москва вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - отметили представители воздушной гавани.

Причиной возврата самолета стала техническая неисправность - отказ одного из двигателей.