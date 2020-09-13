13 Сентября 2020
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Танковые соревнования в Белоруссии на Линии Сталина 13.09.2020 (2020) | Фото: belta.by

Белорусские танкисты на фоне протестов тренируются на Линии Сталина

В Белоруссии прошли очередные массовые протесты, без которых не обходятся уже ни одни выходные с начала августа. Оценки количества участников традиционно разнятся — от ста пятидесяти до трёх тысяч человек. Однако теперь уличные акции проходят в новых локациях — возле "Минск-арены" в посёлке Дрозды, где находится резиденция президента Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел страны сообщает о 250 задержанных.
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На этом фоне в Белоруссии с размахом отметили День танкиста. Как сообщает Belta, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" прошли соревнования "Танковый биатлон", приуроченные к Дню танкиста. Четыре экипажа по очереди проходили маршрут протяженностью около 2700 м, который был оборудован естественными и искусственными препятствиями и тремя огневыми рубежами. Испытания были такими: стрельба из пулемета ПКТ по ростовой мишени, стрельба из крупнокалиберного пулемета по мишени типа вертолет и выстрел из 125-мм орудия по мишени в виде БТР.

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Белорусские танкисты на фоне протестов тренируются на Линии Сталина

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Теги: Белоруссия, Лукашенко, протесты, день танкиста



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