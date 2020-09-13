Белорусские танкисты на фоне протестов тренируются на Линии Сталина

В Белоруссии прошли очередные массовые протесты, без которых не обходятся уже ни одни выходные с начала августа. Оценки количества участников традиционно разнятся — от ста пятидесяти до трёх тысяч человек. Однако теперь уличные акции проходят в новых локациях — возле "Минск-арены" в посёлке Дрозды, где находится резиденция президента Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел страны сообщает о 250 задержанных.

На этом фоне в Белоруссии с размахом отметили День танкиста. Как сообщает Belta, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" прошли соревнования "Танковый биатлон", приуроченные к Дню танкиста. Четыре экипажа по очереди проходили маршрут протяженностью около 2700 м, который был оборудован естественными и искусственными препятствиями и тремя огневыми рубежами. Испытания были такими: стрельба из пулемета ПКТ по ростовой мишени, стрельба из крупнокалиберного пулемета по мишени типа вертолет и выстрел из 125-мм орудия по мишени в виде БТР.