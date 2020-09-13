За два часа до закрытия избирательных участков в Челябинской области проголосовало 31% избирателей

В Челябинской области по состоянию на 18.00 явка составила 31,06%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома

Участие в голосовании приняли 807 тысяч 964 человека.

На выборах депутатов ЗСО в 2015 году явка была чуть выше – 34,25%.

Напомним, в регионе открылся 2 тыс. 321 избирательный участок. Голосование продлится до 20.00. В выборах депутатов ЗСО принимают участие девять партий. На выборах будут избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).