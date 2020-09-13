Явка на выборах депутатов заксобрания Ямала едва превысила 40%

Озвучены свежие данные по явке на выборах депутатов заксобрания Ямала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным на 16.00, выразить своё мнение на участки пришли 42,14% (364 тыс. 871) избирателей. Наименьший показатель – в Ноябрьске (27,53%/39 тыс. 651), наибольший – в Тазовском и Ямальском районах (61%/22 тыс. 942).

Напомним, пять лет назад, когда выбирали предыдущий состав парламента, к этому же времени проголосовали 52,86% имеющих право голоса ямальцев.