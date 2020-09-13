Первые итоги в Иркутской области: Кобзев лидирует при низкой явке и множестве нарушений

Согласно первым данным, опубликованным ЦИК, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев получил 61,44% голосов (обработано менее 1% бюллетеней).

При этом большого ажиотажа на участках не было — к 18 часам местного времени на них явились лишь 33% зарегистрированных избирателей. В Бодайбинском районе проголосовали вообще лишь 20,5%, в Усть-Илимске и Братске своим правом воспользовалась лишь примерно пятая часть электората.

Главный конкурент врио главы — кандидат от КПРФ Михаил Щапов заявил о том, что трёхдневный формат голосования обернулся множеством нарушений. Его штабом подано 80 заявлений об инцидентах такого рода, 14 из которых удовлетворены избиркомом.

Также Михаил Щапов сообщил, что, будучи действующим депутатом Госдумы, планирует внести закон о запрете многодневного голосования.

Напомним, что предыдущий губернатор Иркутской области - Сергей Левченко от КПРФ - подал в отставку в декабре 2019 года.