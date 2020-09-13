Явка на выборах в Курганской области составила почти 26%

В Курганской области по состоянию на 15.00 проголосовали 178 тысяч 11 человек. Явка составила 25,92 %, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Сегодня в регионе проходят выборы в Курганскую областную думу VII созыва. Областной парламент формируется по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избираются по одномандатным округам и 17 депутатов - по партийным спискам.

Голосование проходит в течение трех дней – 11, 12 и 13 сентября с 8 до 20 часов.