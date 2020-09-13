Жителю Челябинска отказали в выдаче бюллетеня для голосования

В Челябинске житель Металлургического района не смог получить бюллетень для голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Справедливой России".

Инцидент, по данным партии, произошел на избирательном участке №670. Мужчина пришел проголосовать, но члены комиссии не выдали ему бюллетень.

По словам избирателя, председатель комиссии ему сказала, что он уже отдал свой голос на дому.

"Никакую заявку на выездное голосование я не подавал и, конечно, не отдавал свой голос на этих выборах до сегодняшнего дня! И вот, в единый день голосования я тоже не смог это сделать – мне так и не выдали бюллетень", – отметил он.

Сейчас в инциденте разбирается полиция.

Аналогичная ситуация, как сообщают в "СР", произошла в Кизильском районе на участке №1723.