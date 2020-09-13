13 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Сергей Обертас (2017) | Фото: Накануне.RU

Число проголосовавших в Челябинской области приближается к 800 тысячам

В Челябинской области по состоянию на 16.00 участие в голосовании приняли  761 тысяча 944 человек. Явка составила  29,29 % от общего числа избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома

Это аналогично показателям 2015 г. Тогда по состоянию на 16.00 явка составила 29,75%. Глава облизбиркома Сергей Обертас подчеркнул, что никаких нарушений не зафиксировано. Все сообщения оперативно отрабатываются.

Так, по словам главы избиркома, одно сообщение поступило из Верхнего Уфалея – в кабинке для голосования якобы обнаружили образец бюллетеня с уже поставленной отметкой. По словам Сергея Обертаса, была создана инсценировка: под трафарет для слабовидящих избирателей подложили лист с отметкой, чтобы сделать фото.

В другом сообщении говорилось о том, что на одном из участков в Златоусте в течение дня были вскрыты сейф-пакеты. 

"По итогам досрочного голосования бюллетени упакованы в сейф-пакеты, 12 сентября они не вскрывались. В середине дня в сейф-пакет перемещены бюллетени из переполненного переносного ящика", - сообщил он.

Ранее на нарушения во время проведения выборов пожаловались уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Якобы на одном из участков был подкуп избирателей. Информация не подтвердилась.

В муниципалитетах области проходит 270 избирательных кампаний, в том числе выборы в заксобрание региона.

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Число проголосовавших в Челябинской области приближается к 800 тысячам

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты, явка



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