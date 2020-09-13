Участие в выборах в Пермском крае приняли почти два миллиона избирателей

Явка на выборах губернатора Пермского края в регионе по состоянию на 15.00 составила 30.77% или 1995367 человек, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме.

Наибольшая активность избирателей по-прежнему фиксируется в Косинском (60.21%), Кишертском (60.21%) и Юсьвинском муниципальных округах (55.82%). Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (17.84%), Александровске (20.96%) и Краснокамске (22.47%). Голосование началось 11 сентября.

В Перми явка составила - 23,12%. Активней всего избиратели Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов (29.07%), (27.33%), (24.29%).

Явка в Индустриальном районе составила 23.22% избирателей, в Свердловском — 21.31%, в Дзержинском — 21.63%, а в Мотовилихинском — 21.28%.

Напомним, что сегодня прикамцы выбирают губернатора. Также проходят довыборы в заксобрание края по трем округам и более 20 муниципальных избирательных кампаний. Открыто 1798 избирательных участков, в списки избирателей включены порядка 2 млн. человек. Около 16 тыс. членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования.