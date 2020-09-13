Участие в выборах в Пермском крае приняли почти два миллиона избирателей

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Участие в выборах в Пермском крае приняли почти два миллиона избирателей

Явка на выборах губернатора Пермского края в регионе по состоянию на 15.00 составила 30.77% или 1995367 человек, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме.

Наибольшая активность избирателей по-прежнему фиксируется в Косинском (60.21%), Кишертском (60.21%) и Юсьвинском муниципальных округах (55.82%). Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (17.84%), Александровске (20.96%) и Краснокамске (22.47%). Голосование началось 11 сентября.

В Перми явка составила - 23,12%. Активней всего избиратели Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов (29.07%), (27.33%), (24.29%).

Явка в Индустриальном районе составила 23.22% избирателей, в Свердловском — 21.31%, в Дзержинском — 21.63%, а в Мотовилихинском — 21.28%.

Напомним, что сегодня прикамцы выбирают губернатора. Также проходят довыборы в заксобрание края по трем округам и более 20 муниципальных избирательных кампаний. Открыто 1798 избирательных участков, в списки избирателей включены порядка 2 млн. человек. Около 16 тыс. членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Участие в выборах в Пермском крае приняли почти два миллиона избирателей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты, выборы губернатора



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети