Уполномоченному по правам человека в РФ пожаловались на подкуп избирателей в Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила жалобу на подкуп избирателей на одном из участков в столице региона. Об этом сама Москалькова сообщила на своей странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"В ходе посещения участков выявлено одно нарушение, а также несоблюдение противоэпидемических мер. Со слов свидетелей на участке происходил подкуп избирателей, информация после проверки полицией не подтвердилась. На избирательном участке были не соблюдены санитарные нормы: не измеряли температуру тела, не выдали индивидуальный набор защиты", - прокомментировала она ход голосования в регионе.

По состоянию на 12.00 в Челябинской области проголосовали 22,24%. В условиях пандемии более 130 тысяч жителей области пожелали проголосовать на дому.

Лидерами по явке стали Верхнеуральск (около 37%), Троицк (28,5%) и Сатка с 27%. Список аутсайдеров возглавляют Советский избирательный округ Челябинска (около 13%), и Златоуст с 12,5% проголосовавших. Минимум зафиксирован в Заречном округе, где проголосовали менее 9% избирателей.

В муниципалитетах области проходит 270 избирательных кампаний, в том числе выборы в заксобрание региона.