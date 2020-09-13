В ЦИК назвали регионы с самой высокой и низкой явкой на выборах губернаторов

Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там проголосовали уже 70,51% избирателей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ. Отмечается, что участки в этом регионе уже закрылись.