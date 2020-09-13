В ЦИК назвали регионы с самой высокой и низкой явкой на выборах губернаторов
Самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ - в Еврейской автономной области, там проголосовали уже 70,51% избирателей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ. Отмечается, что участки в этом регионе уже закрылись.
На выборах главы Татарстана проголосовали 61,75% избирателей, на выборах главы администрации Тамбовской области - 53,58%, губернатора Краснодарского края - 53,05%.
Явка на выборах губернатора Пензенской области составляет 45,79%, на выборах главы Чувашии - 41,46%, на выборах губернатора Брянской области - 37,97%, губернатора Севастополя - 37,20%, губернатора Камчатского края - 35,50%, - губернатора Ленобласти 32,78%.
На выборах главы Ростовской области явка составляет 29,35%, Пермского края - 26,82%, на выборах губернатора Калужской области - 26,74%, губернатора Иркутской области - 25,95%, губернатора Архангельской области - 22,39%, губернатора Костромской области - 21,99%, главы Коми - 20,43%.
Самая низкая явка - на выборах Смоленской области, там проголосовали 19,89% избирателей.