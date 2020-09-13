К резиденции Лукашенко в Минске перед очередным маршем оппозиции стянуты БТР

Около десяти БТР и другая спецтехника стянуты к дворцу Независимости в Минске, где находится резиденция президента Александра Лукашенко.

Кроме того, военная техника замечена около площади Независимости в Минске, сообщает РИА Новости. ОМОН ограждает территорию от людей.

На 14 часов запланирован очередной митинг оппозиции. Силовики уже начали задерживать людей по дороге на несанкционированную акцию протеста.

Ранее МВД республики пообещало "реагировать" на факты присутствия в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей.

Накануне в Минске прошли жесткие задержания на "женском марше". Милиция призывала собравшихся в центре женщин разойтись, однако они не подчинились. На площадь прибыла колонна автозаков.

Одновременно в Минске прошла другая акция — сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов в ход акции никак не вмешиваются.