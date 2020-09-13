13 Сентября 2020
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Общая явка на выборах в Свердловской области в полдень превысила 10%

Общая явка на всех выборах в Свердловской области по состоянию на 12.00 составила 10,23% - проголосовали 18 988 избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома.

Явка избирателей на довыборах депутата заксобрания на 12.00 составила 10,16%. Проголосовали 12 832 человека. Информации о нарушениях в настоящий момент нет.

Отметим также, что сегодня на избирательных участках Свердловской области можно поставить прививку от гриппа. Вакцинальные бригады приступают к работе в 11 городах, где проходят выборы. Привиться смогут все желающие взрослые (при отсутствии противопоказаний) абсолютно бесплатно.

"Мы вышли с предложением организовать вакцинацию на избирательных участках в рамках прививочной кампании, которая стартует в Свердловской области. Министерство здравоохранения нас поддержало, в конце недели вакцина была доставлена в избиркомы. Поставить прививку могут все желающие. Как сообщают наши комиссии, избиратели с удовольствием пользуются этой возможностью",  - прокомментировал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

На 10.00 13 сентября 2020 г. в участковых комиссиях работают 196 наблюдателей, в том числе 106 по Краснотурьинскому избирательному округу и 90 - на местных выборах. Также на участках присутствует 91 член УИК с правом совещательного голоса, в том числе 44 по Краснотурьинскому избирательному округу и 47 - на местных выборах.

В 10.00 общая явка на всех выборах в Свердловской области составила 6,47% - проголосовали 12 012 избирателей. На довыборах в заксобрание - 6,22%. Проголосовали 7 852 человека.

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Общая явка на выборах в Свердловской области в полдень превысила 10%

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты, голосование, избирком, явка



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