Врио главы Камчатки набирает 79,49%

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона после обработки 30,38% бюллетеней.

По данным информационного центра ЦИК, самовыдвиженец Солодов набирает 79,49% голосов.

На втором месте - Валерий Калашников (ЛДПР) с 7,42%, на третьем - Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия") - 5,85%.

У Максима Близнюкова ("Партия Роста") 2,65% голосов, у Александра Острикова ("Патриоты России") - 2,29 %.

Средняя явка на выборы, по данным на 18:00, составила 35,5%.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимир Илюхина (по собственному желанию) и назначил временно исполняющим обязанности глав региона Владимира Солодова. До сих пор он являлся председателем правительства Республики Якутия (Саха).