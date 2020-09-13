13 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Участие в голосовании на Ямале приняли почти 135 тысяч человек

Участие в голосовании на выборах депутатов заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, местных дум и глав поселений приняли 134,3 тыс. ямальцев. По данным окружного избиркома по состоянию на 12.00, с учетом досрочного голосования общая явка составила 36,7%, передает корреспондент Накануне.RU.

Лидерами по активности по-прежнему остаются Красноселькупский, Ямальский, Тазовский районы (66,4%, 62,1% и 51,7% соответственно). Наименьшую явку показывает Новый Уренгой (33,5%), Муравленко (27%) и Ноябрьск (26,8%).

В избирком округа за сутки поступило около 20 жалоб от представителей политических партий и наблюдателей на нарушения проведения процедуры голосования.

Пять лет назад, лучше всех в это время явка была зарегистрирована в Красноселкьупском районе – 58,63%. За ним почти вплотную шел Ямальский район – 57,48%. Почетное третье место было у Тазовского района: там пришло на избирательные участки 54,2% тех, кто имеет право голоса.

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Участие в голосовании на Ямале приняли почти 135 тысяч человек

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты



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