13 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова, инаугурация (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова официально вступила в должность

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня официально вступила в должность главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония инаугурации прошла сразу после того, как депутаты окружной думы приняли решение о переизбрании Комаровой на новый срок. Напомним, помимо нее на должность претендовали эсер Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев. Голоса распределились следующим образом: за Комарову проголосовали - 29 человек, за Савинцева - три, Сердюка - один.

Почетными гостями церемонии инаугурации стали главы соседних с Югрой регионов - губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала - Дмитрий Артюхов, известные общественные деятели, почетные граждане Югры, депутаты Госдумы, окружной думы, представители КМНС.

Наталья Комарова, инаугурация(2020)|Фото: Накануне.RU

Наталья Комарова, инаугурация(2020)|Фото: Накануне.RU

С назначением Наталью Комарову поздравил полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

"Мы постоянно внимательно отслеживаем как жители реагируют на те новации, которые реализовываются в автономном округе. Они действительно поддерживают их и губернатора округа. Это очень важно", - отметил он.

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Губернатор Югры Наталья Комарова официально вступила в должность

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Теги: Наталья Комарова, инаугурация, выборы губернатора



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