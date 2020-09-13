13 Сентября 2020
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Политика В России Крым
выборы урна рука бюллетени (2010) | Фото:samara.bezformata.ru

Явка на выборах губернатора Севастополя превысила уровень 2017 года

В Севастополе явка на досрочных выборах губернатора к 10:00 воскресенья по московскому времени составила 35,19%.

Всего, по данным горизбиркома, проголосовали 115 тысяч избирателей.

На прошлых выборах губернатора Севастополя – в 2017 году - итоговая явка составила 34,21%.

В Севастополе на пост губернатора претендуют шесть кандидатов: Иван Ермаков ("Патриоты России"), Александр Романович ("Справедливая Россия"), Илья Журавлев (ЛДПР), Михаил Развожаев ("Единая Россия"), Александр Романенко ("Демократическая партия России") и Ярослав Яковенко ("Партия прогресса").

Ранее не допущенный до выборов кандидат от КПРФ, второй секретарь местного горкома Роман Кияшко подал заявления в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию и в суд на действия властей. Иск с требованием признать незаконным отказ в регистрации Кияшко на выборах губернатора был отклонен.

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Явка на выборах губернатора Севастополя превысила уровень 2017 года

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Теги: севастополь, выборы губернатора



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