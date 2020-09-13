В Новороссийске задержан глава отделения "Справедливой России"

Задержан депутат городской думы Новороссийска, глава местного отделения "Справедливой России" Михаил Ерохин. Его подозревают в получении более 2,1 млн рублей взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

За эти деньги он пообещал не выставить наблюдателей на участки для голосования, а также не придумывать нарушения и провокации на выборах.

Ерохину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Уточняется, что взятку он получил от представителя администрации Новороссийска, который действовал под контролем оперативных служб.