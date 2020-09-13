Новый Уренгой, Муравленко и Ноябрьск - аутсайдеры по явке на выборах в заксобрание Ямала

Активность избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 10.00 составила 34,88% или 127 137 избирателей.

Как сообщили Накануне.RU в окружном избиркоме, самая низкая явка наблюдается в трех крупных городах — Новом Уренгое (31,51%), Ноябрьске (25,82%) и Муравленко (24,89%). Столица округа Салехард показывает средние результаты с явкой в 42,12%.

Активней всего голосуют жители Красноселькупского района (63,21%), затем идут Ямальский (60,87%) и Тазовский районы (49,01%). На итоги голосования влияет то, что оно проходит в течение нескольких дней. По итогам первого дня выборов избирком ЯНАО отчитывался о явке в 17,6%, на участки пришли 64 208 человек. Учитывая досрочное голосование, явка составляла 21,75%.

Напомним, в 2015 г. лидерами по голосованию также были эти три района. В Ямальском районе утром явка составляла 43,72%, Тазовском районе - 41,6%, Красноселькупском районе - 24,9%.

Аутсайдерами были Ноябрьск, Муравленко и Салехард.