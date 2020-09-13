13 Сентября 2020
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пожар в жилом доме в Краснодаре (2020) | Фото: 23.mchs.gov.ru

Крупный пожар в многоэтажном доме в Краснодаре: сгорели 64 квартиры

В Краснодаре произошел крупный пожар в жилом восьмиэтажном доме. Были эвакуированы около 300 человек, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в многоэтажке, расположенной на улице Российская, поступило в 2.14 ночи, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Горел мансардный этаж на площади 800 кв.м. Полностью справиться с огнем спасателям удалось только к утру. Пожар был ликвидирован в 7.43, уточнили в МЧС.

пожар в жилом доме в Краснодаре(2020)|Фото: 23.mchs.gov.ru

Как сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправности электропроводки. Повреждены 64 квартиры.

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Крупный пожар в многоэтажном доме в Краснодаре: сгорели 64 квартиры

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Теги: пожар, краснодар



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