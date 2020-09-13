Крупный пожар в многоэтажном доме в Краснодаре: сгорели 64 квартиры

В Краснодаре произошел крупный пожар в жилом восьмиэтажном доме. Были эвакуированы около 300 человек, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в многоэтажке, расположенной на улице Российская, поступило в 2.14 ночи, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Горел мансардный этаж на площади 800 кв.м. Полностью справиться с огнем спасателям удалось только к утру. Пожар был ликвидирован в 7.43, уточнили в МЧС.

Как сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале, причиной пожара стало короткое замыкание из-за неисправности электропроводки. Повреждены 64 квартиры.