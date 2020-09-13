Полмиллиона избирателей проголосовали на выборах в заксобрание Челябинской области

Явка на выборах в заксобрание Челябинской области по состоянию на 10.00 составила 19,24% от общего числа избирателей или 500550 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, что в 2015 г. по состоянию на 10.00 явка составляла всего лишь 6,16%. Такой высокий процент связан с тем, что из-за угрозы распространения коронавируса голосование в регионе длится три дня.

По итогам первых двух дней голосования - 11 и 12 сентября - показатель составлял 17,81%. В регионе работает 2321 избирательный участок, они будут работать до 20.00.

Новый корпус депутатов Законодательного собрания Челябинской области предстоит сформировать на смешанной основе – 30 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 – как одномандатники. До выборов допущены девять политических партий, включая "Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР, "Партию Роста", "Родину", "За правду", "Зеленую альтернативу", "Партию пенсионеров".