13 Сентября 2020
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Полмиллиона избирателей проголосовали на выборах в заксобрание Челябинской области

Явка на выборах в заксобрание Челябинской области по состоянию на 10.00 составила 19,24% от общего числа избирателей или 500550 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, что в 2015 г. по состоянию на 10.00 явка составляла всего лишь 6,16%. Такой высокий процент связан с тем, что из-за угрозы распространения коронавируса голосование в регионе длится три дня.

По итогам первых двух дней голосования - 11 и 12 сентября - показатель составлял 17,81%. В регионе работает 2321 избирательный участок, они будут работать до 20.00.

Новый корпус депутатов Законодательного собрания Челябинской области предстоит сформировать на смешанной основе – 30 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 – как одномандатники. До выборов допущены девять политических партий, включая "Единую Россию", КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР, "Партию Роста", "Родину", "За правду", "Зеленую альтернативу", "Партию пенсионеров".

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Полмиллиона избирателей проголосовали на выборах в заксобрание Челябинской области

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты



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