Явка на выборах губернатора Пермского края составила 26,82%

Явка на выборах губернатора Пермского края в регионе по состоянию на 12.00 составила 26,82% или 535308 человек, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме.

Наибольшая активность избирателей по-прежнему фиксируется в Косинском, Кишертском и Юсьвинском муниципальных округах (57,53%, 52,13%, 51,22% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (14,45%), Александровске (17,66%) и Краснокамске (19,18%). Голосование началось 11 сентября.

В Перми показатель явки по состоянию на 12.00 составил 19,84%. Активней всего избиратели Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов (24,6%), (23,52%), (20,8%).

Явка в Индустриальном районе составила 19,84% избирателей, в Свердловском — 19,1%, в Дзержинском — 18,23%, а в Мотовилихинском — 17,84%.

Напомним, что сегодня прикамцы выбирают губернатора. Также проходят довыборы в заксобрание края по трем округам и более 20 муниципальных избирательных кампаний. Открыто 1798 избирательных участков, в списки избирателей включены порядка 2 млн. человек. Около 16 тыс. членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования.