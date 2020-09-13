13 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
коиб электронный ящик голосование выборы избиратель бюллетень (2011) | Фото:Накануне.RU

Явка на выборах губернатора Пермского края составила 26,82%

Явка на выборах губернатора Пермского края в регионе по состоянию на 12.00 составила 26,82% или 535308 человек, сообщили Накануне.RU в краевом избиркоме.

Наибольшая активность избирателей по-прежнему фиксируется в Косинском, Кишертском и Юсьвинском муниципальных округах (57,53%, 52,13%, 51,22% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (14,45%), Александровске (17,66%) и Краснокамске (19,18%). Голосование началось 11 сентября.

В Перми показатель явки по состоянию на 12.00 составил 19,84%. Активней всего избиратели Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов (24,6%), (23,52%), (20,8%).

Явка в Индустриальном районе составила 19,84% избирателей, в Свердловском — 19,1%, в Дзержинском — 18,23%, а в Мотовилихинском — 17,84%.

Напомним, что сегодня прикамцы выбирают губернатора. Также проходят довыборы в заксобрание края по трем округам и более 20 муниципальных избирательных кампаний. Открыто 1798 избирательных участков, в списки избирателей включены порядка 2 млн. человек. Около 16 тыс. членов избирательных комиссий задействовано в организации голосования.

 

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Явка на выборах губернатора Пермского края составила 26,82%

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Теги: выборы, 13 сентября, выборы губернатора, Махонин, Козлов, Айтакова, Постников, кандидаты



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