В Воронежской области пожар на избирательном участке уничтожил все бюллетени

Пожар произошел в ночь на 13 сентября на избирательном участке в Воробьевском районе Воронежской области.

Как сообщает ТАСС, сгорело около 400 бюллетеней за первые два дня досрочного голосования, все их придется аннулировать. Местные жители смогут проголосовать заново на резервном участке - списки избирателей восстановлены.

Избирательный участок располагался в здании клуба в совхозе "Воробьевский". По данным местных СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В регионе самыми крупными являются выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. Также в Солонецком сельском поселении проходят выборы депутатов совета народных депутатов второго созыва.