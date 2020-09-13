13 Сентября 2020
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пожар, деревня броды, пожарные (2014) | Фото: 59.mchs.gov.ru

В Воронежской области пожар на избирательном участке уничтожил все бюллетени

Пожар произошел в ночь на 13 сентября на избирательном участке в Воробьевском районе Воронежской области.

Как сообщает ТАСС, сгорело около 400 бюллетеней за первые два дня досрочного голосования, все их придется аннулировать. Местные жители смогут проголосовать заново на резервном участке - списки избирателей восстановлены.

Избирательный участок располагался в здании клуба в совхозе "Воробьевский". По данным местных СМИ, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В регионе самыми крупными являются выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы пятого созыва. Также в Солонецком сельском поселении проходят выборы депутатов совета народных депутатов второго созыва.

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В Воронежской области пожар на избирательном участке уничтожил все бюллетени

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Теги: воронежская область, избирательный участок, пожар



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