Коронавирус за сутки в России выявлен еще у 5 449 человек

За последние сутки в России выявлено 5 449 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве неизменно фиксируют самый большой суточный прирост заразившихся. Там зарегистрированы 650 новых случаев.

206 новых случаев COVID-19 выявлено в Петербурге, 166 - в Московской области, 162 - в Ростовской области, 159 - в Нижегородской области.

Всего в стране на сегодняшний день - 1 062 811 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. Таким образом, от коронавируса скончались уже 18 578 человек.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 876 225 человек. за последние 24 часа выписано 2 690 человек.