Юрия Бездудного избрали губернатором НАО

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрало главой региона врио губернатора Юрия Бездудного ("Единая Россия").

За Бездудного проголосовали 14 парламентариев, сообщает пресс-служба совета депутатов.

За других кандидатов - депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (ЛДПР) отдано два голоса, за главу дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева ("Родина") – ни одного голоса.

Бездудный исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

Напомним, и Цыбульский, и Бездудный пришли в субъекты по предложению Владимира Путина весной текущего года. После этого поднялся вопрос об объединении двух регионов.

В мае главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении, что вызвало у некоторых жителей резко негативную реакцию. К концу мая от планов проведения референдума по объединению двух регионов было решено отказаться.

Отметим, в Архангельской области сегодня также проходит голосование на выборах губернатора.