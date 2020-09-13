13 Сентября 2020
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Юрий Бездудный (2020) | Фото: theins.ru

Юрия Бездудного избрали губернатором НАО

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрало главой региона врио губернатора Юрия Бездудного ("Единая Россия").

За Бездудного проголосовали 14 парламентариев, сообщает пресс-служба совета депутатов.

За других кандидатов - депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (ЛДПР) отдано два голоса, за главу дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева ("Родина") – ни одного голоса.

Бездудный исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

Напомним, и Цыбульский, и Бездудный пришли в субъекты по предложению Владимира Путина весной текущего года. После этого поднялся вопрос об объединении двух регионов.

В мае главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении, что вызвало у некоторых жителей резко негативную реакцию. К концу мая от планов проведения референдума по объединению двух регионов было решено отказаться.

Отметим, в Архангельской области сегодня также проходит голосование на выборах губернатора.

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Юрия Бездудного избрали губернатором НАО

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Теги: ненецкий автономный округ, юрий бездудный



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