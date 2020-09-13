Явка на выборах губернатора Пензенской области за два дня превысила 41%

В Пензенской области, где выбирают главу региона, явка избирателей по итогам первых двух дней голосования составила 41,18%, сообщили в региональном избиркоме.

Всего проголосовали 433 600 человек.

Напомним, на пост губернатора претендуют пять кандидатов. Среди них - действующий глава региона Иван Белозерцев, (выдвинут партией "Единая Россия"). В июне президент РФ Владимир Путин одобрил выдвижение Белозерцева на новый срок.

Также среди кандидатов - представитель ЛДПР, депутат законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев, председатель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина, кандидат от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", депутат Пензенской городской думы Петр Чугай и заместитель главы Пензы Олег Шаляпин от КПРФ.