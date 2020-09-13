"Служу России, служу югорчанам": Наталью Комарову переизбрали губернатором Югры

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на сегодняшнем заседании избрали главу региона. Ожидаемо этот пост остался за действующим губернатором - Натальей Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии выбирали из трех претендентов, ранее предложенных президентом России Владимиром Путиным. Помимо Комаровой в него вошли эсер Михаил Сердюк и коммунист Алексей Савинцев. Примечательно, что этих же кандидатов на пост губернатора ХМАО президент предлагал и пять лет назад.

Участие в заседании думы также приняли полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Тюменской области Александр Моор, Ямала - Дмитрий Артюхов, депутаты Тюменской областной думы, представители Свердловской, Курганской областей.

Представляя кандидатов полпред президента Николай Цуканов отметил, что Наталья Комарова занимала должность главы региона в течение 10 лет и за это время округ добился успехов в социально-экономической сфере, энергетической безопасности, югорчане хотят жить и работать в Югре. О других кандидатах Цуканов отметил, что это люди "известные своей активной политической позицией".

Кандидаты выступили перед депутатами с программой дальнейшего развития региона.

Наталья Комарова начала свое выступление с отчета о достижениях региона - в частности, то, что на сегодняшний день регион занимает шестое место по приросту населения, увеличивается число многодетных семей, регион занимает первое место по поддержке НКО, активно развивается гражданское общество, с 2015 г. введено в эксплуатацию 3,9 млн кв. метров жилья, расселены практически все балки - наследие прошлого, которое 10 лет назад находилось вне правового поля, внедрена новая модель пассажирских авиаперевозок, ведется строительство дорог, газификация выше, чем в среднем по России, ликвидируется загрязнение земель, реализуются программы по благоустройству, в 2018 г. впервые удалось остановить падение добычи нефти. Накопленная добыча нефти превысила 12 млрд тонн.

Также глава региона поблагодарила врачей и волонтеров, работающих в регионе во время пандемии коронавируса. По ее словам, адресными мерами поддержки в этот период были обеспечены порядка 450 тыс. жителей региона, в том числе предприниматели. Работа системообразующих отраслей не остановилась ни на час.

В качестве задач на дальнейшую пятилетку Наталья Комарова обозначила расселение аварийного жилья, завершение очистки нефтезагрязненных земель, в Югре должны быть созданы три особо охраняемые природные территории, ликвидация всех шламовых амбаров и восстановление вырубленного леса в формате одно дерево к одному.

В условиях колебания нефтяных рынков, по словам Комаровой, важно сохранить специальные налоговые режимы, оказание поддержки малого и среднего бизнеса. Также необходимо продолжить реализацию проекта "Бажен". Наталья Комарова сообщила, что в регионе ведется работа по созданию центра комплексного изучения образцов пород. Он позволит только на проекте "Бажен" добывать 3,5 млн тонн нефти в год. За пятилетие планируется реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности проект по реконструкции железнодорожного вокзала, аэровокзального комплекса Сургута, крупного проекта по созданию комплекса металлообработки, развитие креативных индустрий - к 2024 г. вв них будут заняты не менее 10 тыс. югорчан.

Обратила внимание глава региона и на повышение рождаемости. "Золотым стандартом Югры" должны стать минимум два ребенка в каждой семье. Крайне важный проект — Центр генетики, оснащение центров родовспоможения. Также Наталья Комарова отметила необходимость выстраивания узнаваемого бренда Югры и популяризации национальной культуры народов Севера

"Югра стратегический регион России. Мы на пороге новых открытий. Пока видим общий контур. Успех придет к нам, если мы продолжим работу, засучив рукава, вместе, доверяя друг другу", - подчеркнула Наталья Комарова, поблагодарив за поддержку главу Тюменской области Александра Моора и президента России Владимира Путина.

Кандидат КПРФ Алексей Савинцев во время своего выступления высказался за введение прямых выборов в регионе и подчеркнул, что выборы губернатора в Югре состоялись четыре года назад - когда проходили выборы в думу и большинство мест в парламенте получили "единороссы". Данное ему время он использовал для того, чтобы озвучить программу партии и высказать позицию КПРФ. По словам Савинцева необходима корректировка социально-экономического развития Югры, предприятия должны быть государственными. Парламентарий выступил против концессий и предложил внести новую должность - замгубернатора по развитию Западной территории округа.

В выступлении кандидата "Справедливой России" Михаила Сердюка были озвучены задачи по расселению аварийного жилья - он заявил, что для решения этой застарелой проблемы необходимо расселять не менее полумиллиона кв. м жилья. Также кандидат заявил, что пандемия коронавируса оголила многие проблемы в здравоохранении, которые не решить разовыми выплатами медработникам. Как и Комарова Сердюк отметил необходимость вести работы по ликвидации экологических проблем - отходы бурения превышают 20 млн тонн.

Отметим, что кандидаты от либерал-демократов не прошли "фильтр" от губернатора Тюменской области Александра Моора и президента РФ Владимира Путина. Потому сегодня член фракции ЛДПР Виктор Сысун высказался за возвращение прямых выборов и предложил не избирать кандидатов из тех, кто сегодня участвует в выборах.

В итоге голоса распределились следующим образом: за Комарову проголосовали - 29 человек, за Савинцева - три, Сердюка - один.

"Уважаемые земляки. Благодарю вас за доверие. Служу России, служу югорчанам", - высказалась Комарова.