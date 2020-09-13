13 Сентября 2020
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взрыв в жилом доме в Приморье (2020) | Фото: primorsky.sledcom.ru

Поджог считают основной причиной взрыва в жилом доме в Приморье

80-летний мужчина погиб при взрыве в жилом доме в селе Вознесенка в Хорольском районе Приморского края.

ЧП произошло 13 сентября утром, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Предварительно, произошел хлопок бытового газа, из-за взрыва начался пожар и обрушился потолок в квартире.

взрыв в жилом доме в Приморье(2020)|Фото: primorsky.sledcom.ru

По версии следствия, погибший совершил поджог своих бытовых построек - сарая и гаража. В ходе осмотра на месте обнаружены два газовых баллона. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что жителям дома, чьи квартиры не подлежат восстановлению, выдадут сертификаты на новое жилье.

Напомним, вечером 21 августа в квартире жилого дома в Ярославле произошел пожар и обрушение. Шесть квартир уничтожены полностью, шесть – частично. Из пострадавшего дома эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей. Трое жителей погибли, четверо – пострадали.

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Поджог считают основной причиной взрыва в жилом доме в Приморье

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Теги: взрыв газа, приморье



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