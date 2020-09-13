13 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

Участие в выборах губернатора Прикамья приняли 24,5% избирателей

Средняя явка на выборах губернатора Пермского края по состоянию на 10.00, составляет 24,5% (488 669 человек), сообщили Накануне.RU в краевой избирательной комиссии.

По данным избиркома, в это число вошли также результаты досрочного голосования 11 и 12 сентября. Напомним, из-за пандемии коронавируса, для безопасности избирателей, выборы в регионе решили провести в три дня.

В настоящий момент наименьшая активность избирателей зафиксирована в трех городах: Краснокамске (17,07%), Александровске (14,61%), Березниках (12,18%). Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском, Юсьвинском и Кишертском муниципальных округах (53,54%, 49,11%, 49,11%, соответственно).

Выборы проходят без серьезных нарушений. Обоснованных жалоб в краевую избирательную комиссию пока не поступало.

Участие в выборах главы региона принимают самовыдвиженец Дмитрий Махонин, кандидат от "Патриотов России" Евгений Козлов, от ЛДПР - Олег Постников, от КПРФ - Ксения Айтакова.

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Участие в выборах губернатора Прикамья приняли 24,5% избирателей

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Теги: выборы, 13 сентября, выборы губернатора, Махонин, Козлов, Айтакова, Постников, кандидаты



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