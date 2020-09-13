13 Сентября 2020
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Политика Сибирский ФО В России
выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

В Иркутской области сообщили о явке на выборах главы региона

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 12 часов дня воскресенья составила более 20,30%, говорится на сайте облизбиркома.

По числу проголосовавших лидирует Баяндаевский район - 37,94%. Хуже всех голосует Усть-Илимск - 14,59%.

В 2015 году явка на выборах губернатора на 12:00 составила 10,73%.

Напомним, досрочное голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 11 сентября.

В выборах участвуют пять зарегистрированных кандидатов. В качестве самовыдвиженца идет врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, но его поддерживает партия "Единая Россия".

Также на кресло главы региона претендуют Михаил Щапов (КПРФ), Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), Геннадий Щадов (КПСС).

Досрочные выборы губернатора Иркутской области были назначены после декабрьской отставки Сергея Левченко, при этом он сам, согласно действующему региональному законодательству, оказался лишен права в них участвовать.

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В Иркутской области сообщили о явке на выборах главы региона

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Теги: иркутская область, выборы губернатора



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