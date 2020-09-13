В Челябинской области досрочно проголосовало почти 18% избирателей



Завершилось досрочное голосование на выборах 11-12 сентября, сегодня наступает основной, единый день голосования. 13 сентября все избирательные участки на Южном Урале открылись и заработали в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии.

«Выборы проходят в штатном режиме. По итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября серьезных нарушений и инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. В Челябинской области ход выборов контролирует корпус общественных наблюдателей Общественной палаты Челябинской области. Дополнительно в каждом муниципальном образовании дежурят мобильные мониторинговые группы», - сообщили в информационном центре облизбиркома.

По состоянию на утро количество проголосовавших досрочно в Челябинской области составило свыше 450 тыс. избирателей, или почти 18%.

Напомним, что 11-13 сентября избирается новый корпус депутатов Законодательного собрания Челябинской области, его предстоит сформировать на смешанной основе – 30 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 – как одномандатники. До выборов допущены 9 политических партий, включая «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР, «Партию Роста», «Родину», «За правду», «Зеленую альтернативу», «Партию пенсионеров».