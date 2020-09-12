12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Therr Maitz, плотника, неделя семьи, &quot;скрепа&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Группа Therr Maitz выступила на Неделе семьи в Екатеринбурге

Популярная российская инди-группа Therr Maitz и ее бессменный лидер Антон Беляев выступили в Екатеринбурге в честь празднования Недели семьи "Скрепы", фестиваль длится уже шестой день и закончится в это воскресенье.

В уральской столице коллектив выступил с новыми композициями.

Therr Maitz, плотника, неделя семьи, "скрепа"(2020)|Фото: Накануне.RU

Therr Maitz, плотника, неделя семьи, "скрепа"(2020)|Фото: Накануне.RU

Therr Maitz, плотника, неделя семьи, "скрепа"(2020)|Фото: Накануне.RU

Therr Maitz, плотника, неделя семьи, "скрепа"(2020)|Фото: Накануне.RU

Завтра на Плотинке с 19.00 в рамках фестиваля выступят: группа "Градусы", Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.

плотника, неделя семьи, "скрепа"(2020)|Фото: Накануне.RU

плотника, неделя семьи, "скрепа"(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге проходит уникальная Неделя семьи "Скрепа", посвященная традиционным семейным ценностям и приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности. Организатором фестиваля выступает Фонд святой Екатерины.

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Группа Therr Maitz выступила на Неделе семьи в Екатеринбурге

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Теги: Therr Maitz, Неделя семьи, Фонд святой Екатерины



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