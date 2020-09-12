Группа Therr Maitz выступила на Неделе семьи в Екатеринбурге

Популярная российская инди-группа Therr Maitz и ее бессменный лидер Антон Беляев выступили в Екатеринбурге в честь празднования Недели семьи "Скрепы", фестиваль длится уже шестой день и закончится в это воскресенье.

В уральской столице коллектив выступил с новыми композициями.

Завтра на Плотинке с 19.00 в рамках фестиваля выступят: группа "Градусы", Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов.

Напомним, что с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге проходит уникальная Неделя семьи "Скрепа", посвященная традиционным семейным ценностям и приуроченная к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности. Организатором фестиваля выступает Фонд святой Екатерины.