На "Беларуськалии" началась бессрочная стачка

На "Беларуськалии" началась бессрочная стачка.

Стачка проходит на основании Международного пакта ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", заявили в комитете. "Стачком объявляет бессрочную стачку (отказ от работы по политическим мотивам)",— говорится в сообщении в Telegram-канале стачечного комитета.

18 августа рудники "Беларуськалия" полностью остановили свою работу, а рабочие начали забастовку. Стачком завода продолжает требовать от руководства предприятия прекратить брать объяснительные с работников за выражение их гражданской позиции. Об этом сообщает Коммерсант.