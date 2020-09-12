12 Сентября 2020
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Общество В России
фильм шугалей, решетка, ливия, тюрьма (2020) | Фото: t.me/alexandr_malkevich

"По-другому никак": Шлеменко объяснил, почему русские поддерживают Шугалея

Мир спорта должен обратить внимание на ситуацию, в которой оказался российский социолог Максим Шугалей, более года находящийся в ливийском плену.

Об этом заявил боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – почетный гость спортивного турнира в поддержку Шугалея. Турнир прошел в Петербурге 11 сентября в концертно-спортивном комплексе "Тинькофф Арена". Кард мероприятия насчитывал 20 бойцов из 5 стран.

Профессиональный боец ММА, выступающий под именем "Шторм", прокомментировал ситуацию с незаконным задержанием на территории Ливии российского социолога Александра Шугалея, которого удерживают в застенках неофициальной ливийской тюрьмы "Митига". Спортсмен обратил внимание, что поддерживать попавших в беду людей – важно для россиян.

"Потому что мы сильные, в первую очередь, поддерживаем слабых или тех, кто находится в сложной ситуации. По-другому никак", — цитирует Шлеменко Федеральное агентство новостей.

Спортсмен выразил надежду на положительные изменения в судьбе россиянина, а также пожелал семье Шугалея набраться сил и терпения.

Социологов Александра Шугалея и Самера Суэйфана задержали более года назад в Ливии, куда ученые прибыли в рамках рабочей поездки. Ученые попали в руки боевиков так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС). Социологи уже более года находятся в неофициальной тюрьме «Митига», известной жестокими пытками. Пленных россиян поддерживают по всему миру и, конечно же, в России. Так, в конце августа российские певцы, актеры, политики организовали флешмоб в социальной сети Instagram, посвященных Шугалею и Суэйфану.

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"По-другому никак": Шлеменко объяснил, почему русские поддерживают Шугалея

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Теги: Суэйфан, Шугалей, Шлеменко, турнир



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