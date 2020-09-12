В Минске начались жесткие задержания на "женском марше"

В Минске начались жесткие задержания на "женском марше". Милиция призывала собравшихся в центре женщин разойтись, однако они не подчинились. На площадь прибыла колонна автозаков.

Милиция подтвердила, что проводит задержания, пообещав назвать точное число задержанных позже.

Одновременно в Минске проходит другая акция — сторонников действующего президента Александра Лукашенко. Они движутся колонной по проспекту Независимости, выкрикивают слова в поддержку единства и целостности Белоруссии, высказывают одобрение внутренней и внешней политики ее лидера и выступают против реабилитации фашизма и раскола в белорусском обществе. Некоторые несут в руках флаги Белоруссии, национально-освободительного движения и даже Советского Союза. Другие — портреты Лукашенко и своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. Сотрудники правоохранительных органов в ход акции никак не вмешиваются, передает РИА Новости.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца и вызваны несогласием с результатами президентских выборов.