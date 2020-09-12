В Екатеринбурге крупный пожар в здании, где находится отдел Ростехнадзора

В Екатеринбурге крупный пожар в переулке Северном - загорелось здание, в котором располагается межрегиональный отдел металлургического надзора Ростехнадзора и еще несколько ведомств.

По данным МЧС, горит утеплитель и деревянная обрешетка под металлической кровлей. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Предварительно площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте пожара работают 57 человек личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек. Пострадавших нет.