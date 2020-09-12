12 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
спутник запуск ракета (2010) | Фото:mforum.ru

Что-то пошло не так. Ракета частного американского производителя взорвалась после 30 секунд полета

Ракета частного производителя ракет в США Astra упала при первой попытке выйти на орбиту. Испытательный пуск прошел с мыса Кадьяк.

Носитель взлетел, однако неполадки начались уже при работе первой ступени. Полет продолжался около 30 секунд, после чего ракета упала и взорвалась.

Rocket 3.1 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Носитель может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс, сообщает Интерфакс.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения, запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полета, но они также закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, о котором становится известно за трое-четверо суток до старта. Однако компания не успела своевременно подготовить ракету к запуску.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы "DARPA Launch Challenge".

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Что-то пошло не так. Ракета частного американского производителя взорвалась после 30 секунд полета

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Теги: ракета, Astra, взрыв



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