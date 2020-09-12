Что-то пошло не так. Ракета частного американского производителя взорвалась после 30 секунд полета
Ракета частного производителя ракет в США Astra упала при первой попытке выйти на орбиту. Испытательный пуск прошел с мыса Кадьяк.
Носитель взлетел, однако неполадки начались уже при работе первой ступени. Полет продолжался около 30 секунд, после чего ракета упала и взорвалась.
Rocket 3.1 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Носитель может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс, сообщает Интерфакс.
September 12, 2020
Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения, запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.
В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полета, но они также закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.
Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, о котором становится известно за трое-четверо суток до старта. Однако компания не успела своевременно подготовить ракету к запуску.
"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы "DARPA Launch Challenge".