Юрий Борисов и Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле поздравили уральцев с Днем танкиста и 100-летием отечественного танкостроения

Заместитель председателя российского Правительства Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 сентября поздравили уральцев с Днем танкиста и 100-летием отечественного танкостроения. В Нижнем Тагиле в честь этих знаменательных дат проходят торжественные мероприятия, ключевым из которых стало прохождение военной техники по центральной городской улице.

Юрий Борисов, выступая с трибуны перед участниками и гостями тагильского парада, отметил, что особенно приятно сегодня разделить празднование с теми, кто пишет историю отечественного танкостроения.

"Это праздник не только тех, кто управляет грозными боевыми машинами, но и создает эти бронетанковые шедевры. Несмотря на все потрясения, этот год стал знаменательным для нашей страны. Мы отметили сразу три важных события: 75-летие со дня Великой Победы, присвоение российским городам званий "Городов трудовой доблести" и 100-летие отечественного танкостроения. К каждому из этих событий причастны все вы. И поэтому для меня большая честь встретить праздник в городе, который является одним из промышленных центров современной России", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что за все годы в Нижнем Тагиле было выпущено более ста тысяч боевых машин — это абсолютный рекорд в мировом танкостроении.

По словам Евгения Куйвашева, для Нижнего Тагила эти праздники имеют особое значение. Именно здесь, в самом сердце горнозаводского Урала, выпускался легендарный танк Т-34 — один из символов Победы.

"В знак особого уважения и признания заслуг города и его жителей Нижнему Тагилу решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в числе первых присвоено высокое звание "Город трудовой доблести". Нижний Тагил справедливо называют уральским "танкоградом". На протяжении многих лет здесь формируется оборонная мощь нашей страны, создается вооружение, равного которому нет во всем мире", — сказал губернатор.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поздравил сегодня участников и гостей торжественного прохождения техники. От лица тагильчан он поблагодарил Президента России Владимира Путина за высокую оценку вклада "танкограда" в Великую Победу.

В год 75-летия Победы по главной улице города прошла техника времен Великой Отечественной войны и современные боевые машины — прошлое и настоящее российского вооружения. Открыла торжественное мероприятие боевая продукция Уралвагонзавода. Возглавила колонну легендарная "тридцатьчетверка". Также в колонне, в состав которой вошли в общей сложности 40 единиц техники, прошла "Армата".